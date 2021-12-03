Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+10° в 
USD 74.06EUR 83.81
Войти в почту
21 минуту назад

Кипр ужесточит правила въезда для туристов из-за нового штамма коронавируса

Власти Кипра анонсировали ужесточение правил въезда для иностранных путешественников на фоне распространения нового штамма коронавируса омикрон. Об этом в пятницу, 3 декабря, пишет Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Кипр ужесточит правила въезда для туристов
Фото: Lenta.ruLenta.ru

С 6 декабря все туристы старше 12 лет, прибывающие в республику, независимо от прививочного статуса и страны отправления должны будут по прилете в аэропорт сдать ПЦР-тест на COVID-19. Стоимость исследования для авиапассажиров составит 15 евро (1,2 тысячи рублей). В случае положительного результата теста отдыхающие должны отправиться на двухнедельный карантин за свой счет.

Отмечается, что ужесточение правил въезда для иностранцев будет действовать минимум до 10 января, после чего решение может быть пересмотрено с учетом эпидемиологической ситуации в стране.

С 1 ноября власти Индии ужесточили правила въезда для иностранцев в страну из-за коронавируса. Теперь все путешественники, прибывающие в республику из находящихся в группе риска стран, должны будут по прилете в аэропорт сдать ПЦР-тест и, не покидая здания, дождаться его результатов.

Новости путешествий,Ассоциация туроператоров России,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители