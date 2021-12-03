Кипр ужесточит правила въезда для туристов

Власти Кипра анонсировали ужесточение правил въезда для иностранных путешественников на фоне распространения нового штамма коронавируса омикрон. Об этом в пятницу, 3 декабря, пишет Ассоциация туроператоров России (АТОР).

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С 6 декабря все туристы старше 12 лет, прибывающие в республику, независимо от прививочного статуса и страны отправления должны будут по прилете в аэропорт сдать ПЦР-тест на COVID-19. Стоимость исследования для авиапассажиров составит 15 евро (1,2 тысячи рублей). В случае положительного результата теста отдыхающие должны отправиться на двухнедельный карантин за свой счет.

Отмечается, что ужесточение правил въезда для иностранцев будет действовать минимум до 10 января, после чего решение может быть пересмотрено с учетом эпидемиологической ситуации в стране.