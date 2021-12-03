Популярная пляжная страна закроет границы для всех туристов

Власти Индонезии решили полностью закрыть границы для всех иностранных туристов с 24 декабря на фоне распространения нового штамма коронавируса омикрон. Информация об этом появилась на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

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Запрет на туристические поездки в популярную пляжную страну будет действовать минимум до 2 января. Далее будет проведена оценка эпидемиологической обстановки в стране, на основе которой будут приниматься дальнейшие решения об открытии границ.