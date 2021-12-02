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3 часа назад

Пьяная россиянка в Сочи бросилась в шторм и попала на видео

Туристка в Сочи, находясь в состоянии алкогольного опьянения, бросилась в море в шторм и попала на видео. Ролик опубликовал Instagram-аккаунт @chpsochi.

На кадрах видно, что россиянка решает искупаться в декабрьском море в шторм. На ней были кеды, джинсы и бюстгальтер. Женщина заходит в воду, и ее накрывает мощной волной. Женщину закручивает в поток воды и выбрасывает обратно на берег. Туристку, как отмечается, вытащили из воды случайные прохожие.

В соцсетях пользователи были шокированы поступком женщины: «Приезжают отдыхать и ведут себя нехорошо», «Естественный отбор», «Спасатели рискуют из-за дур», — пишут они.

Ранее "Рамблер" сообщал о том, что на Сочи обрушился семибалльный шторм.

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