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2 часа назад

В Египте прокомментировали информацию о закрытии страны для туристов

Представитель туристической индустрии Египта Исам Али прокомментировал информацию о закрытии страны для иностранных путешественников. Его слова передает ТАСС.

В Египте пояснили информацию о закрытии страны для туристов
Фото: Lenta.ruLenta.ru

«Решение о закрытии сложно принять, учитывая, насколько негативно оно может отразиться на туристической отрасли в свете подтвержденных бронирований от российских компаний по январь 2022 года», — заявил собеседник агентства, отметив, что предпосылок для закрытия Египта в настоящий момент нет.

По словам специалиста, в республике не выявлено ни одного случая заражения новым омикрон-штаммом COVID-19.

«Египет с большой точностью реализует превентивные и предупредительные меры в аэропортах курортных зон Хургады, Марса-Аляма, Шарм-эш-Шейха», — сказал он.

В Министерстве туризма республики добавили, что внимательно следят за реализацией профилактических мер на всех туристических объектах.

Ранее в ноябре вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин заявил, что на данный момент рекомендаций или ограничений по поездкам в Египет для туристов нет. Эксперт выразил сомнение, что страна может закрыться для россиян из-за распространения омикрон-штамма коронавируса.

Новости путешествий,Дмитрий Горин,Ассоциация туроператоров России,ИТАР-ТАСС,
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