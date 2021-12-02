"Ситуация у нас следующая: за последние три дня очень много всего происходило. И большое спасибо консульству, что нам позвонили и предложили эвакуационный рейс, который формировался. Сформировалось 200 человек, и нам предложили выехать. Стоимость составляет 111 тыс. рублей. На сегодняшний день мы питаемся за свой счет, проживаем тоже за свой счет. Есть возможность вылететь третьего числа. Пока мы находимся здесь и верим в лучшее",