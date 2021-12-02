Застрявшие в Африке русские путешественники бьют тревогу. Как передает газета "Известия", цены на билет из Кейптауна в Москву, подскочили.
"Ситуация у нас следующая: за последние три дня очень много всего происходило. И большое спасибо консульству, что нам позвонили и предложили эвакуационный рейс, который формировался. Сформировалось 200 человек, и нам предложили выехать. Стоимость составляет 111 тыс. рублей. На сегодняшний день мы питаемся за свой счет, проживаем тоже за свой счет. Есть возможность вылететь третьего числа. Пока мы находимся здесь и верим в лучшее",
- рассказал изданию турист по имени Николай.
Как пишет Telegram-канал PLANDEMIA.NEWS, за перелет бизнес-классом заплатить придется уже 252 тысячи рублей.
При этом само возвращение остается под вопросом, россияне могут не вернуться в страну и до середины декабря в поисках более бюджетных предложений, а затем пробыть на карантине до Нового года. Напомним, что россияне, которые прибывают из стран, где выявлен "омикрон", будут обязаны уходить на 14-дневный карантин.