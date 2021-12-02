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3 часа назад

Россиянам назвали оптимальную стоимость отдыха на Кипре в декабре

Туроператоры назвали россиянам оптимальную стоимость отдыха в декабре в четырехзвездочных и пятизвездочных гостиницах Кипра. Об этом пишет Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Россиянам назвали оптимальную стоимость отдыха на Кипре
Фото: PixabayPixabay

«Отели Кипра регулярно выставляют спецпредложения, чтобы привлечь как можно больше туристов в несезон, поэтому есть все шансы забронировать зимний отдых по привлекательным ценам», — заявила представитель компании «Русский Экспресс» Анна Филатовская.

Так, купить недельную путевку с проживанием в гостинице категории четыре звезды с питанием на базе завтраков можно за 57 тысяч рублей на человека. Более дорогой вариант — размещение в пятизвездочном отеле за 65 тысяч рублей. Такие цены актуальны для туров с вылетом из Москвы 30 декабря и возвращением 6 января.

Дешевле обойдется семидневный отдых с отправлением 6 декабря — от 55,9 тысячи рублей на человека. При этом уточняется, что в стоимость включен перелет и проживание в гостинице категории пять звезд с питанием на базе завтраков.

Ранее в декабре российским путешественникам напомнили правила посещения Кипра на фоне обновления антиковидных мер в стране. Так, с 29 ноября дети от шести лет и старше обязаны носить маски, а также предъявлять SafePass в печатном или электронном виде.

Новости путешествий,Анна Филатовская,Ассоциация туроператоров России,
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