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3 часа назад

Популярная пляжная страна ужесточила правила въезда для туристов

Власти Туниса, популярной пляжной страны среди российских отдыхающих, в связи с появлением нового штамма коронавируса омикрон ужесточили правила въезда для туристов. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Власти Туниса ужесточили правила въезда для туристов
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Так, с 1 декабря все путешественники старше 6 лет, приезжающие в республику, обязаны иметь с собой при посадке на рейс отрицательный ПЦР-тест с QR-кодом, сделанный не ранее чем за 48 часов до отправления. Нововведения распространяются как на вакцинированных, так и на непривитых туристов.

Кроме того, въезжающие отдыхающие могут быть подвергнуты выборочному экспресс-исследованию на антиген или ПЦР-тестированию в аэропорту прибытия. Уточняется, что при положительном результате путешественник обязан пройти изоляцию в специальном обсервационном центре за свой счет.

Те, кто вакцинирован не полностью и у кого после второй дозы вакцины прошло менее 14 дней до въезда в Тунис, считаются непривитыми. Они также обязаны за свой счет уйти на десятидневный карантин и находиться в предварительно забронированном отеле из правительственного списка.

Ранее в ноябре власти Индии анонсировали ужесточение правил въезда для иностранцев в связи с риском распространения омикрон-штамма коронавируса. С 1 декабря все путешественники, прибывающие в республику из находящихся в группе риска стран, должны будут по прилете в аэропорт сдать ПЦР-тест на COVID-19 и, не покидая здания, дождаться его результатов.

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