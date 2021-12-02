Особняк из фильма «Один дома» сдадут в аренду

Объявление разместили от лица брата главного героя фильма — Базза Маккаллистера. «Много лет назад Маккалистеры уехали в Париж. Ну, большинство из нас. Хотя теперь мы стали старше и мудрее (у меня даже есть собственная фирма), мы никогда не будем слишком стары для праздничных шуток. Пока мы уезжаем в отпуск (на этот раз все мы), я приглашаю одну компанию озорников позволить своим внутренним восьмилетним детям свободно побегать по дому моего детства 12 декабря», — сообщается в описании.