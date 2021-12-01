Где можно отдохнуть зимой без загранпаспорта

Наступившая зима – не повод безвылазно сидеть в своем городе. Есть немало интересных направлений, куда россияне смогут попасть без заграничного паспорта, и пандемия этому не помеха. «Рамблер» разбирался, куда отправиться на зимний отдых, имея только российский паспорт.

К снежным вершинам

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Одно из самых доступных направлений для зимнего отдыха в России — Домбай. Популярный горнолыжный центр Кавказа расположен в Карачаево-Черкесии в бассейне Теберды.

В последние годы курорт особенно активно развивается. Сейчас здесь действуют несколько десятков трасс разной сложности общей протяженностью 20 километров. Зона катания находится на на высоте от 1630 до 3012 метров.

Интересно, что есть маршруты для новичков и для профессионалов, но есть возможность добраться и до диких трасс на вертолетах.

На курорте уже развита хорошая инфраструктура, много кафе и отелей с возможностью качественно отдохнуть в перерывах между катанием. Цены на ски-пассы варьируются от 1,8 тысячи рублей за день катания.

Еще один вариант — Архыз. Премию "Лучший молодой горнолыжный курорт России" в 2016 году получил Архыз. Этот курорт также находится в Карачаево-Черкесии. Курорт называют российскими Альпами за живописные горные пейзажи, комфортное катание и снежную зиму. Максимальная высота катания – 2,5 тысячи метров. Всего здесь расположены 25 километров трасс разного уровня сложности, а кататься можно и на южном, и северном склонах. Ски-пасс обойдется туристам в 2,2 тысячи рублей за один день катания в сезон (с января по март).

За морским воздухом

Для отдыха наедине с природой простым и доступным вариантом станет Абхазия. В соседней республике теплые, но очень красивые зимы. Можно отправиться на заснеженное горное озеро Рица — дорога туда покажется сказкой любому туристу. Другой вариант — отправиться в горы и забронировать домики. Самый простой вариант — остаться в столице. В Сухуме на Новый год иногда бывает настолько солнечно, что днем можно спокойно гулять в легком джемпере, а завтракать и обедать можно на верандах кафе с видом на живописную набережную. Согласитесь, приятно нежиться на солнышке в декабре, слушая плеск волн.

Другой интересный вариант — Крым. Температура зимой будет такая же, как и в Абхазии. В Новый год здесь будет приятно слушать плеск волн, наслаждаться морским воздухом и прогуливаться по паркам и улочкам городов. Для этого в Крыму есть целый список живописных мест. Интересно будет посетить Балаклаву. Здесь можно найти шикарные виды на скалы и город, выйти в море на яхте или катере (если погода позволит), поесть свежей рыбы, попробовать крымских устриц.

Ялта, кстати, стала самым популярным городом для встречи Нового года, согласно статистике сервиса бронирований Tvil.ru.

За историей