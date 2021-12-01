Туристка развела костер под кроватью и спалила отель

Туристка из Австралии разожгла костер в своем номере и спалила два этажа отеля. Об этом сообщает 7News.com.au.

Инцидент произошел 26 ноября. 31-летняя женщина приехала с двумя детьми в Квинсленд из Кэрнса. Они находились на самоизоляции в одном из отелей города.

По неизвестным причинам туристка развела костер под кроватью в своем номере. Огонь быстро разгорелся и захватил два этажа здания. Из карантинного отеля эвакуировали более 160 человек. Им предоставили другие объекты размещения на период самоизоляции.