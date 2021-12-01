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1 час назад

Туристка развела костер под кроватью и спалила отель

Туристка из Австралии разожгла костер в своем номере и спалила два этажа отеля. Об этом сообщает 7News.com.au.

Туристка развела костер под кроватью и спалила отель
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Инцидент произошел 26 ноября. 31-летняя женщина приехала с двумя детьми в Квинсленд из Кэрнса. Они находились на самоизоляции в одном из отелей города.

По неизвестным причинам туристка развела костер под кроватью в своем номере. Огонь быстро разгорелся и захватил два этажа здания. Из карантинного отеля эвакуировали более 160 человек. Им предоставили другие объекты размещения на период самоизоляции.

Суд над австралийкой состоялся 29 ноября. Ей вынесли обвинение в поджоге и умышленном нанесении ущерба собственности отеля. Как сообщили в полиции, до поджога у них уже были "некоторые проблемы" с женщиной.

Ранее туристка на параплане упала на крышу жилого дома в Турции.

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