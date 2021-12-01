Россиянам назвали лучшие города для зимнего путешествия

Русская зима особенно красочна в городах, известных своей традиционной застройкой и туристическим сектором. В некоторых из них даже есть музеи и развлекательные комплексы, связанные с зимой, Новым годом и их символами. Топ-10 российских городов, которые можно посетить зимой, назвала KP.RU.

Фото: Владимир Смирнов / ТАСС Владимир Смирнов / ТАСС

Прежде всего, журналисты портала посоветовали поехать в Великий Устюг, в котором располагается резиденция Деда Мороза. Кроме посвященного сказкам комплекса в городе можно посмотреть на живописную застройку в старорусском стиле. Родина же Снегурочки находится в Костроме: в ее тереме есть ледяная комната, где можно попробовать снежный коктейль. Кроме того, за городом расположен Ипатьевский монастырь, родина династии Романовых.

Путешественникам также советуют отправиться в Иркутск и на Байкал. Зимой озеро покрывается льдом и на нем можно кататься на коньках. Есть вариант и ближе к столице — фестивальный город Суздаль, где проходят массовые народные гуляния на все традиционные зимние русские праздники: Новый год, Рождество, Крещение и Масленицу.

На пятом месте оказалась Красная Поляна — зимний курорт для любителей горных лыж и сноуборда, а на шестом — Москва, где в праздники разворачивают целый новогодний городок, а центральные улицы украшаются разноцветной иллюминацией.

Мягкую и снежную зиму можно застать в Пятигорске. Город знаменит своими санаториями, парками, а также «лермонтовскими» местечками. Холодная зима и северное сияние — в Архангельске. Если это редкое природное явление можно увидеть за городом, то в самом городе можно посмотреть на старинную архитектуру и Новодвинскую крепость.