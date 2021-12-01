Почему по Калифорнии лучше не ездить в одиночку: видео

Блогер @kristy___live в своем Instagram-аккаунте опубликовала ролик, демонстрирующий, как в Америке, штате Калифорния, ведут борьбу с большим количеством автомобилей на дорогах. Этот способ можно по праву назвать гениальным. Подробнее смотрите в видео.

В США вся транспортная система отталкивается от того, что практически у каждого американца есть свой автомобиль, поэтому на дорогах, даже несмотря на просторные хайвеи, есть риск встать в глухую пробку. Власти Калифорнии решили бороться с этой проблемой простым и очень действенным способом. В этом штате на дорогах существуют выделенные трассы, ездить по котором можно, только если в автомобиле находится больше двух человек. В противном случае водителя ждет весомый штраф - 490 долларов.

Таким образом можно быстрее добраться до пункта назначения и не стоять в пробке в общем потоке машин. Как вам такое правило?

Если вы турист и планируете в сжатые сроки посетить большое количество достопримечательностей, лучше скооперироваться с другими путешественниками, чтобы сэкономить время и нервы.