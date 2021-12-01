Сотни российских туристов застряли в Доминикане

Сотни российских туристов не смогли вовремя вылететь из Доминиканской Республики и застряли в стране минимум на сутки. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Как отмечается, россияне должны были вылететь еще во вторник, 30 ноября, однако выяснилось, что самолет не прилетел.

«Мы должны были вылетать в восемь утра по местному времени, а сейчас уже четыре часа следующего дня. Борт, которым мы будем возвращаться, сейчас в Санкт-Петербурге. Он из Санкт-Петербурга с задержкой отправляется, но авиакомпания не ответила»,

— сообщил один из туристов.

Задержка рейса составляет более 20 часов. Туроператор застрявших россиян не располагает точной информацией о времени отправления. Тем не менее отель пошел на уступку туристам и разрешил им остаться в номерах еще на один день.