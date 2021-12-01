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51 минуту назад

Сотни российских туристов застряли в Доминикане

Сотни российских туристов не смогли вовремя вылететь из Доминиканской Республики и застряли в стране минимум на сутки. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

Сотни российских туристов застряли в Доминикане
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Как отмечается, россияне должны были вылететь еще во вторник, 30 ноября, однако выяснилось, что самолет не прилетел.

«Мы должны были вылетать в восемь утра по местному времени, а сейчас уже четыре часа следующего дня. Борт, которым мы будем возвращаться, сейчас в Санкт-Петербурге. Он из Санкт-Петербурга с задержкой отправляется, но авиакомпания не ответила»,

— сообщил один из туристов.

Задержка рейса составляет более 20 часов. Туроператор застрявших россиян не располагает точной информацией о времени отправления. Тем не менее отель пошел на уступку туристам и разрешил им остаться в номерах еще на один день.

Также сообщалось, что в день вылета самолета из Санкт-Петербурге на борт открыли посадку, однако позже объявили о задержке рейса из-за снегопада. При этом другие воздушные суда вылетали вовремя.

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