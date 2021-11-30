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1 час назад

Названы города РФ для бюджетного отдыха на Новый год

Названы популярные российские города, где можно бюджетно встретить Новый Год. Соответствующий рейтинг составил сайт бронирования жилья для отдыха Tvil.ru.

Названы города РФ для бюджетного отдыха на Новый год
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Сервис составил рейтинг на основе данных бронирований жилья

туристами с 30 декабря 2021 по 10 января 2022.

Лидером среди самых популярных мест в стране для встречи Нового года стала Ялта. В частности, ночь в отеле южного крымского города на новогодние каникулы в среднем составит 1,4 тысячи рублей.

На втором месте по популярности оказался Сочи, где остаться на ночь в гостинице можно будет за 1,1 тысячи рублей.

Третье место заняла северная столица. Так, ночь в теле в Санкт-Петербурге в среднем обойдется туристам в 1,4 тысячи рублей. В рейтинг также попали Москва, Казань, Лахденпохья, Великий Устюг, Кисловодск, Осташков и Суздаль.

Интересно, что самым дорогим направлением на Новый год стало карельское Лахденпохье, где сутки в гостинице будут стоить около 2,1 тысячи рублей.

При этом самым дорогим направлением для новогоднего путешествия стал Кисловодск — сутки в отеле обойдутся в среднем в 830 рублей. Дороже всего провести ночь в карельской Лахденпохье — от 2,1 тысячи рублей.

Ранее мы писали об обязательном карантине для некоторых туристов.

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