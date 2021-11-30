Роспотребнадзор: Вернувшихся из стран с "омикроном" ждет 14-дневный карантин

Роспотребнадзор требует соблюдения 14-дневного карантина от граждан, которые вопреки рекомендациям находились по личным нуждам в странах, где зафиксировано появление нового штамма коронавируса "омикрон", заявила глава ведомства Анна Попова .

"По оперативным данным, речь идет о нескольких сотнях наших граждан", - уточнила она на президиуме Координационного совета по борьбе с распространением заболевания.

По словам главного санитарного врача страны, в аэропортах организовано тестирование граждан, которые прибывают из рисковых государств. Это прежде всего ЮАР и сопредельные с ней африканские государства, Китай, Великобритания и ряд других, которые объявили об обнаружении штамма. Тестирование проводится бесплатно.