Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
0° в 
USD 74.89EUR 84.82
Войти в почту
2 часа назад

Крым накрыло песком из Северной Африки

Накануне резкого изменения погоды Крым накрыло желтым песочным дождем, который принесло из районов Северной Африки. Об этом РИА Новости сообщили в крымском гидрометцентре.

Крым накрыло песком из Северной Африки
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Начальник крымского гидрометццентра Татьяна Любецкая объяснила этот феномен следующим образом: "Это связано с тем, что ветер был очень сильным по всем высотам. И у земли, и на высотках до 10 километров одно и то же направление, струйное течение – вполне могло принести песочек из Северной Африки, Сахары".

Дождь был зафиксирован в Ялте, Алупке, Симферополе и других районах Крыма в первой половине дня. Ураганных значений он достиг только в районе Алушты. Во вторник ветер стих.

Читайте также о том, что власти Крыма разъяснили порядок заселения в отели.

Новости путешествий,Татьяна Любецкая,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители