Крым накрыло песком из Северной Африки

Накануне резкого изменения погоды Крым накрыло желтым песочным дождем, который принесло из районов Северной Африки. Об этом РИА Новости сообщили в крымском гидрометцентре.

Начальник крымского гидрометццентра Татьяна Любецкая объяснила этот феномен следующим образом: "Это связано с тем, что ветер был очень сильным по всем высотам. И у земли, и на высотках до 10 километров одно и то же направление, струйное течение – вполне могло принести песочек из Северной Африки, Сахары".

Дождь был зафиксирован в Ялте, Алупке, Симферополе и других районах Крыма в первой половине дня. Ураганных значений он достиг только в районе Алушты. Во вторник ветер стих.