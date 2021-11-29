Семья из России установила мировой рекорд во время путешествия

Семейная пара из Новосибирска установила мировой рекорд, совершив самое южное кругосветное путешествие на яхте с детьми — с этим достижением они вошли в Книгу рекордов России. Подробности ситуации раскрыла журналист, документальный фотограф и близкий друг семьи Клочковых Юлия Галушина, которая более года провела на яхте Lady Mary вместе с путешественниками во время плавания. Ее сообщение появилось в распоряжении «Ленты.ру».

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Так, 26 ноября 2021 года Клочковы пересекли свой след между островами Таити и Хуахине и завершили кругосветное путешествие, которое длилось более восьми лет.

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«Обойти Земной шар под парусом — амбициозная задача сама по себе. А с детьми, да по нехоженным широтам — кажется совершенно нереальной. Но мы это сделали. Мы хотим показать, что возможности человека больше, чем мы привыкли думать»,

— заявила мать семейства Клочковых.

Также Галушина пояснила, что семья Клочковых не успела подать заявку на внесение своего путешествия в Книгу рекордов Гинесса, поэтому на данный момент их плавание зарегистрировано только в Книге рекордов России.

Ранее в ноябре сообщалось, что семья Клочковых застряла в Тихом океане из-за того, что многие страны закрыли границы из соображений безопасности на фоне распространения коронавируса. Так, власти Австралии, Новой Зеландии и острова Рождества отказали россиянам в экстренном заходе в порт. На данный момент путешественники находятся в автономном плавании около 90 дней.

Семья Клочковых совершает кругосветное путешествие на яхте Lady Mary уже более восьми лет. Их экипаж состоит из четырех человек — капитана Клочкова Андрея, его супруги Клочковой Марины, их дочери Клочковой Анастасии, а также ее сестры, 10-летней юнги Клочковой Лады. В 2013 году они приобрели яхту на деньги, отложенные на квартиру, и в первую зиму пересекли Средиземное море от запада Испании до Черногории в рамках тренировки перед кругосветкой. В ноябре 2014 года вышли вокруг света с востока на запад из Черногории, и за четыре года прошли половину первой кругосветки.