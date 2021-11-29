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Раскрыта оптимальная стоимость путевок на любимый курорт богачей на Новый год

Lenta.ru
40 минут назад

Российским путешественникам раскрыли оптимальную стоимость отдыха на Мальдивах на зимние праздники. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Раскрыта стоимость путевок на курорт богачей на Новый год
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Отмечается, что с 1 января по 17 ноября острова посетили почти 1,1 миллиона иностранных туристов, из них 198,7 тысячи отдыхающих прибыли из России. «Соотношение организованного и самостоятельного российского турпотока на Мальдивы сейчас составляет примерно 50 на 50 процентов», — рассказали в туристическом офисе Мальдив в России.

Так, путевка на любимый курорт богачей на Новый год с размещением в гестхаусе и питанием на базе завтраков обойдется в 259 тысяч рублей на семь дней на двоих. Недельный тур с проживанием в отеле категории три звезды с включенными в стоимостью завтраками обойдется дороже — от 348 тысяч рублей на двоих.

«Спрос на бюджетное размещение на Мальдивах летом был выше, чем на пятерки и делюкс. В продажах же новогоднего периода гестхаусы занимают около 15-20 процентов. Это связано с ограничениями на локальных островах (комендантский час, закрытие пляжа "бикини-бич", отсутствие алкоголя)», — рассказал представитель Anex Tour.

Ранее в ноябре российских туристов предупредили о надвигающемся дефиците мест в отелях Мальдив в новогодний период. По данным туроператоров, республика является одним из самых востребованных направлений на новогодние праздники среди отечественных путешественников.

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