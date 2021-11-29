Названы самые популярные у россиян города для отдыха в декабре

Эксперты раскрыли самые популярные города России среди отечественных туристов для поездок в декабре — ими стали Москва и Санкт-Петербург. Об этом сообщается в исследовании сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip, которое поступило в редакцию «Ленты.ру».

Так, выяснилось, что 61,8 процента россиян интересуются авиарейсами по стране с вылетом с 1 по 31 декабря, в то время как остальные 38,2 процента планируют отдых за границей.

В число наиболее востребованных направлений внутреннего туризма вошли Москва — билеты в столицу искали 10,4 процента россиян, Санкт-Петербург — 6,7 процента и Сочи — 5 процентов. Кроме того, в список попали Стамбул (3,2 процента), Краснодар (2,5 процента), Калининград (2,3 процента), Симферополь (2,1 процента), Минеральные Воды (два процента), Ереван (1,9 процента) и Уфа (1,8 процента).

Среди зарубежных направлений лидерами стали Турция с долей поисковых запросов 12,5 процента. Второе место занял Узбекистан — 8,1 процента, на третьем месте расположился Таиланд — 6,4 процента. Также наблюдается спрос на авиабилеты в Таджикистан (6 процентов), Армению (5,9 процента) и ОАЭ (4,7 процента).