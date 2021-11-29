В России оценили последствия закрытия Израиля для туристов

«С сегодняшнего дна Израиль, чтобы предотвратить распространение африканского штамма коронавируса “омикрон”, перестал принимать путешественников из других стран. С 1 декабря планировалось, что направление откроется для вакцинированных “Спутником V” российских туристов, но этого, к сожалению, не произойдет. Временный запрет на въезд иностранцев действует до 14 декабря, но нет гарантии, что израильские власти его не продлят»,

Он уверен, что туроператоры найдут правильное решение для тех российских туристов, которые собирались отправиться на отдых в Израиль. Как отмечает эксперт, заявки были, но не носили массового характера. «Исходя из практик других стран, путешественники не въезжали с первых дней открытия границ, за исключением единичных случаев. И сейчас никто не станет планировать поездку на 14 декабря. Люди наблюдают за тем, что происходит, и не хотят попадать в неприятные ситуации. Мы живем сейчас в таком мире, в котором решения меняются по нескольку раз в день», – добавляет он.