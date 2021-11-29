В России оценили последствия закрытия Израиля для туристов

От закрытия границ Израиля для въезда иностранцев пострадает небольшое количество россиян, забронировавших поездки в страну на первую половину декабря. Таким мнением 29 ноября с TourDom.ru поделился директор департамента Министерства туризма страны в РФ и СНГ Владимир Шкляр.
«С сегодняшнего дна Израиль, чтобы предотвратить распространение африканского штамма коронавируса “омикрон”, перестал принимать путешественников из других стран. С 1 декабря планировалось, что направление откроется для вакцинированных “Спутником V” российских туристов, но этого, к сожалению, не произойдет. Временный запрет на въезд иностранцев действует до 14 декабря, но нет гарантии, что израильские власти его не продлят»,
– отмечает Владимир Шкляр.
Он уверен, что туроператоры найдут правильное решение для тех российских туристов, которые собирались отправиться на отдых в Израиль. Как отмечает эксперт, заявки были, но не носили массового характера. «Исходя из практик других стран, путешественники не въезжали с первых дней открытия границ, за исключением единичных случаев. И сейчас никто не станет планировать поездку на 14 декабря. Люди наблюдают за тем, что происходит, и не хотят попадать в неприятные ситуации. Мы живем сейчас в таком мире, в котором решения меняются по нескольку раз в день», – добавляет он.
По информации директора офиса принимающей компании в Израиле Royal Travel Group Ltd Ольги Лев, заявки от российских туристов, привитых «Спутником V», действительно были. Сейчас им предлагают либо отменить бронирования с возвратом средств, либо перенести на другие даты. «Но вопрос даже не в заявках. Гораздо сложнее сначала возобновить систему работы, а потом снова заморозить на неопределенный срок. Это довольно проблематично для бизнеса. Надеемся на то, что израильские власти компенсируют отрасли понесенные расходы», – отмечает эксперт.
Напомним, вслед за Израилем власти Японии приняли решение полностью закрыть границы для иностранных граждан с 30 ноября.