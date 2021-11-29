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В России прокомментировали возможность закрытия Египта для туристов

Lenta.ruиещё 7
1 час назад

Вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин заявил, что на данный момент рекомендаций или ограничений по поездкам в Египет для туристов нет. Вероятность возможного закрытия страны он прокомментировал в эфире радио «Комсомольская правда», сообщает Telegram-канал радиостанции.

Стало известно, закроется ли Египет для россиян
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Горин отметил, что туроператоры и туристы привыкли планировать путешествия в условиях неопределенности. Тем не менее вице-президент АТОР сомневается, что Египет может закрыться для россиян из-за распространения омикрон-штамма коронавируса.

«Пока никакой информации о наличии нового штамма в Египте, как и в других популярных странах нет. Есть информация только по ЮАР, но и до пандемии с этой страной не было регулярных рейсов»,

— добавил Горин.

Ранее в ноябре россияне, которые застряли в ЮАР из-за обнаружения нового штамма COVID-19 в Южной Африке, раскрыли подробности своей ситуации. Один путешественник рассказал, что туристы приобрели обратные билеты на 1 декабря: сначала запланирован вылет из Кейптауна в Аддис-Абебу, а оттуда — в Москву.

Новости путешествий,Дмитрий Горин,Ассоциация туроператоров России,Комсомольская правда,
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