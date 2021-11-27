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Великобритания ужесточит правила въезда для туристов из-за коронавируса

Lenta.ru
2 часа назад

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон анонсировал ужесточение правил въезда для туристов в связи с появлением нового штамма коронавируса. Об этом сообщает ТАСС.

Великобритания ужесточит правила въезда из-за коронавируса
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Он отметил, что Соединенное Королевство введет обязательный ПЦР-тест для всех въезжающих в страну. По его словам, путешественники также будут должны находиться на самоизоляции до получения результата теста.

Джонсон также сообщил, что на фоне ситуации с COVID-19 власти страны приняли решение сократить временной разрыв между второй и бустерной дозами вакцины.

Ранее глава Минздрава Великобритании Саджид Джавид заявил, что в стране выявлены два случая заражения новым штаммом коронавируса омикрон. По его словам, случаи заражения были зафиксированы в Челмсфорде и в Ноттингеме. Там планируется провести целенаправленное тестирование.

Новости путешествий,Борис Джонсон,Минздрав РФ,
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