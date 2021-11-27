Великобритания ужесточит правила въезда из-за коронавируса

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон анонсировал ужесточение правил въезда для туристов в связи с появлением нового штамма коронавируса. Об этом сообщает ТАСС.

Он отметил, что Соединенное Королевство введет обязательный ПЦР-тест для всех въезжающих в страну. По его словам, путешественники также будут должны находиться на самоизоляции до получения результата теста.

Джонсон также сообщил, что на фоне ситуации с COVID-19 власти страны приняли решение сократить временной разрыв между второй и бустерной дозами вакцины.