В Великом Устюге запретили въезд детских групп в резиденцию Деда Мороза

Власти Вологодской области запретили въезд организованных групп детей на новогодние каникулы в Великий Устюг, где находится знаменитая резиденция Деда Мороза. Ограничения касаются ребят из других регионов, передает портал Profi.Travel со ссылкой на письмо губернатора Олега Кувшинникова своему коллеге из Ленинградской области. В документе, с которым ознакомились журналисты, чиновник попросил проинформировать туристические компании о принятом решении. Обоснованием стала сложная эпидемиологическая обстановка в Вологодской области. В свою очередь, сам Дед Мороз ранее привился против COVID-19. Аналогичные письма получили и главы других регионов. Впрочем, сами туроператоры Великого Устюга о введенном запрете узнали от коллег из Ленинградской области и Нижнего Новгорода, отмечает издание. Ответа на вопрос о том, как теперь объяснять эту ситуацию детям, которым родители успели пообещать поездку в гости к волшебнику (а некоторые - уже купили и путевки), в переписке губернаторов не содержится. "Ситуация катастрофическая. Аннуляции пошли мгновенно, 30% заявок слетели сразу. Устюг продается, начиная с лета, — здесь отельная база небольшая, туристы торопятся занять места. Загрузка средств размещения на Новый год уже около 80%. Детские группы, конечно, не так активно сейчас ездят, как в прошлые годы, но они все равно есть. Если считать от общего количества туристов, то их около 20%", - рассказала гендиректор туроператора "Пилигрим" Наталия Киселева. По ее словам, компания вернет уже полученные от клиентов деньги в 100%-ном размере, без фактически понесенных расходов самой фирмы, в числе которых – проплаты гостиницам. Как добраться до Деда Мороза самостоятельно В беседе с "Газетой.Ru" Киселева подчеркнула, что речь идет только о запрете въезда детских организованных групп, поэтому прибыть в Великий Устюг в частном порядке по-прежнему возможно. "Тенденция последних лет: индивидуалов едет примерно 40%, тогда как 60% - это организованные туристы. Для самостоятельных поездок запретов нет", - уточнила она, добавив, что посетить Деда Мороза можно и сейчас, и в декабре-январе. Добавим, что прямого регулярного железнодорожного сообщения с резиденцией нет – специальный детский "Зимний экспресс" обычно курсирует как раз в дни зимних каникул, перевозя организованные группы маленьких туристов (стоимость трехдневной поездки на одного человека - от 20 500 рублей). Однако добраться до вотчины Деда Мороза на поезде все-таки можно и в течение всего года – для этого нужно выйти на станции "Ядриха", после чего преодолеть расстояние в 54 км на автобусе или такси. По подсчетам корреспондента "Газеты.Ru", бюджет такой поездки для семьи из трех человек может в среднем составить от 15 до 25 тысяч рублей. Альтернативный вариант – путешествие на личном автомобиле. Дед Мороз приедет к детям сам 5 декабря волшебник начнет свое традиционное путешествие по стране. Дед Мороз будет передвигаться на празднично оформленном поезде. Планируется, что за 41 день он побывает в 36 российских городах, а в канун Старого Нового года вернется домой. В передвижной резиденции Деда Мороза есть празднично оформленные вагоны для игр и квестов, салон-приемная, вагон-лавка с сувенирами и сладостями Русского Севера, а в вагоне-ресторане будет работать кухня, где повара приготовят северные блюда по рецептам волшебника. "Я проеду больше 13 тысяч км, чтобы жители России почувствовали приближение Нового года. Все желающие могут прийти на встречу со мной, побывать в новогодней сказке", - рассказал он. В разных городах уже готовят праздничную программу встречи Деда Мороза и уточняют правила участия в этих мероприятиях. Возвращение сказочного состава в Великий Устюг запланировано на 13 января 2022 года. Однако в течение всего это времени дети могут навестить дедушку и в его резиденции. "Во время турне Деда Мороза посетить можно. Он же волшебник, поэтому одновременно будет и путешествовать, и находиться в вотчине, принимать гостей. Посещать его можно круглый год", - заключила Наталия Киселева.