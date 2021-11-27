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Два курорта, где не нужны QR-коды, ПЦР-тесты и прививки

Диана Товсепова
1 час назад

В условиях пандемии путешествовать стало намного сложнее, а на некоторые ранее популярные курорты и вовсе невозможно попасть. "Рамблер" разбирался, на каких курортах не нужны QR-коды, ПЦР-тесты и прививки.

Два курорта, где не нужны QR-коды, ПЦР-тесты и прививки
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Мексика

Одно из таких направлений — жаркая и самобытная Мексика. Для российских туристов с 1 декабря власти страны смягчили ограничения.

Теперь для въезда в страну российским туристам не нужно будет предъявлять ни сертификат о вакцинации против COVID, ни ПЦР-тест.

Кроме того, республика сняла все ограничения на регулярные и чартерные рейсы. Из-за этого прогнозируется снижение цен на перелеты из России в Мексику на 20-30%. Спрос на это направление уже начал расти.

Абхазия

Для отдыха россиян в Абхазии нет никаких преград. Республика граничит с Россией и попасть туда очень легко. Добравшись до Сочи (где действуют QR-коды), туристу нужно всего пол часа, чтобы оказаться на российско-абхазской границе.

На таможне у путешественников не требуют никаких документов, кроме российского паспорта. Не нужны ни сертификаты о вакцинации, ни ПЦР-тесты на коронавирусную инфекцию. Кроме того, не требуется даже заграничный паспорт.

В самой республике никаких ограничений по заселению в гостиницы или посещению кафе также нет. Единственное требование для закрытых помещений — маски.

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