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Пашинян заявил, что у Армении и России насыщенная повестка во всех областях

ТАСС
2 часа назад

СОЧИ, 26 ноября. /ТАСС/. У Еревана и Москвы насыщенная повестка практически во всех областях. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян после встречи в пятницу в Сочи с президентом России Владимиром Путиным.

"Наши двусторонние отношения очень важны. Между Арменией и Россией отношения стратегически-союзнические, и у нас насыщенная повестка практически во всех отраслях, в том числе в рамках ОДКБ, СНГ, Евразийского экономического союза", - сказал Пашинян.

Он отметил, что инвестиционные потоки из РФ в Армению увеличились, что является знаком и для других инвесторов.

"Несмотря на все трудности в 2021 году, намечается активизация российских инвестиций в Армению. Это для нас очень важно, так как является сигналом для инвесторов", - сказал Пашинян.

Новости путешествий,Никол Пашинян,Владимир Путин,ЕАЭС,ИТАР-ТАСС,
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