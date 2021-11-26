Пашинян заявил, что у Армении и России насыщенная повестка во всех областях

СОЧИ, 26 ноября. /ТАСС/. У Еревана и Москвы насыщенная повестка практически во всех областях. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян после встречи в пятницу в Сочи с президентом России Владимиром Путиным.

"Наши двусторонние отношения очень важны. Между Арменией и Россией отношения стратегически-союзнические, и у нас насыщенная повестка практически во всех отраслях, в том числе в рамках ОДКБ, СНГ, Евразийского экономического союза", - сказал Пашинян.

Он отметил, что инвестиционные потоки из РФ в Армению увеличились, что является знаком и для других инвесторов.