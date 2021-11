«Пил по несколько дней» — Максим Галкин слил правду про алкоголизм Баскова

Трудоспособности Максима Галкина можно только позавидовать: и на YouTube-канале Басты ведет шоу «Музыкалити», и на Первом канале несколько программ, а теперь еще кое-что добавилось в послужной список. Новый проект «Блеф» на видеосервисе Premier! Смысл в том, что звезды рассказывают истории, нужно угадать: правда это или блеф. Новый выпуск порадовал зрителей эксклюзивной информацией… Гостями стали Стас Круглицкий и Азамат Мусагалиев. Создатель блога «Стас просто класс» поделился историей, когда в пьяном угаре случайно улетел из Санкт-Петербурга в Воронеж. Его оппонент начал рассуждать, возможно ли такое. Максим Галкин убедил, что, конечно же, возможно. Более того, он подкрепил это историей! шоу «Блеф» Premier «Такая история была с Колей Басковым. Десять лет назад… Сейчас-то он уже трезвенник, но тогда пил по несколько дней, — вспомнил комик. — Так вот, он проспал свой самолет. Мы были на Сардинии у заказчика. Я остался, а Коле надо было срочно в Америку — пиарить альбом. Он очень много выпил и, когда приехал в аэропорт, опоздал на свой рейс. Тогда он взял билет на другой — в Москву, но проспал и его. Телефон сел, зарядки не было. И он, еще не выходя из пьяного угара, сказал консьерж-сервису American Express, что ему срочно надо в Москву любыми путями. Ему выдали билет, и он полетел следующим образом: Ольбия — Милан, Милан — Будапешт, Будапешт — Одесса, Одесса — Москва. Пришел в себя он только тогда, когда в час ночи оказался в Одессе и понял, что все равно опаздывает, поэтому заселился в гостиницу, а утром поехал на фестиваль «Большая разница». Ну такое бывает», — рассказал Максим Галкин. Выяснилось, что ранее Николай Басков страдал от алкогольной зависимости. Как говорится, не просыхал! В прошлом месяце артист отметил юбилей — 45 лет. Стало быть, взялся за голову и занялся своим здоровьем. Благодарим Максима Галкина за такое жаркое откровение. Шоумен близко дружит со многими звездами, поэтому в закромах еще много всяких историй. Любопытно, давал ли согласие Басков на предание огласке подобного?! View this post on Instagram A post shared by Николай Басков (@nikolaibaskov)