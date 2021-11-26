Аллея сфинксов в Египте открылась для туристов спустя 11 лет

В Луксоре спустя 11 лет открылась древняя Аллея сфинксов — знаменитая достопримечательность была на реставрации с 2010 года. Об этом сообщает газета Ahram.

В церемонии открытия принял участие президент Египта Абдул-Фаттах Халил Ас-Сиси. Мероприятие сопровождалось гала-концертом, костюмированным шоу и выступлением известных египтеских артистов.

По словам министра по туризму и древностям Египта Халеда аль-Анани, Луксор стал самым большим в мире музеем под открытым небом. Он пояснил, что трехкилометровая аллея соединила Карнакский и Луксорский древнеегипетские храмы. На мощенной дороге шириной около семи метров установлены статуи в виде сфинксов. Когда-то на этом месте проходили торжественные шествия в честь религиозных праздников.

За время реставрации с территории аллеи были снесены незаконные постройки, а также найдено 250 сфинксов с бараньими головами и 807 сфинксов с человеческими головами. Отмечается, что исследования и раскопки археологов не закончены — еще несколько лет специалисты будут изучать древние статуи.