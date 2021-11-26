Возвращение к пирамидам. Куда поедут россияне на Новый год

Египет впервые за шесть лет стал самым популярным направлением у россиян

Фото: Maya Alleruzzo/AP Maya Alleruzzo/AP

Лидером среди зарубежных новогодних направлений отдыха у россиян в этом году стал Египет, сообщили несколько опрошенных «Газетой.Ru» туроператоров. Причина — возобновление полноценного авиасообщения, которое было прекращено в 2015 году после авиакатастрофы над Синаем. В предыдущие годы лидером была Турция.

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На долю Египта приходится около 41% бронирований на новогодние праздники, сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе туроператора «Интурист». В предыдущие годы лидерами были Турция и Таиланд.

В число самых популярных новогодних направлений, по данным «Интуриста», также входят Турция, Россия, Доминиканская республика, Куба и ОАЭ.

Повышенным спросом пользуются Мальдивы, Мексика, Шри-Ланка и Сейшелы. В Европе самые востребованные направления – Сербия и Венгрия, популярностью пользуются и болгарские горнолыжные курорты.

Среди российских направлений лидеры остались прежними: Сочи, Крым и Санкт-Петербург.

Другие туроператоры также подтвердили, что Египет сейчас пользуется наибольшим спросом.

Так, у Anex Tour самые популярные новогодние направления – Египет, Доминикана, ОАЭ, Турция, Мексика и Мальдивы. Лидеры среди внутренних направлений — Сочи и Красная Поляна, Калининград, Санкт-Петербург, Шерегеш. Туроператор отметил, что в прошлом году Египта и Доминиканы не было в топах. При этом был востребован Занзибар, который сейчас недоступен для россиян.

В Tez Tour на Египет приходится 40% бронирований на новогодний период от общего объема. На втором месте — Турция (20%), на третьем — ОАЭ (17%), на четвертом — Мальдивы (около 10%). Далее идут внутренние направления (5%).

«Год назад первую строчку уверенно занимала Турция, следом за которой шел Египет, а далее аналогично ОАЭ и Мальдивы. Причина перераспределения заключается в возобновлении чартерной полетной программы из российских городов на популярные курорты страны пирамид», — считает PR-директор Tez Tour Россия Елизавета Тимошенко.

Авиасообщение с Египтом было прекращено в 2015 году. Это произошло после крушения лайнера Airbus A321 авиакомпании «Когалымавиа» над Синайским полуостровом, жертвами стали 224 человека. Самолет был взорван в воздухе, бомба была в багаже. Ответственность за теракт взял на себя ИГ (организация запрещена в России).

В 2018 году возобновились полеты в Каир. Однако чартерные рейсы на наиболее популярные курорты, в частности в Хургаду и Шарм-эль-Шейх, не осуществлялись. В апреле 2021 года президенты Владимир Путин и Абдельфаттах Сиси договорились о возобновлении полноценного авиасообщения между Россией и Египтом. В июле Владимир Путин отменил указ о запрете чартеров.

По мнению Тимошенко, Турция еще может подняться в рейтинге за счет своих преимуществ: большого количества отелей с развлекательными программами, питания «все включено».

«Египет однозначно сохранит позицию наиболее востребованного направления в период зимних каникул, но количество и разнообразие вариантов размещения здесь стремительно сокращается с каждым днем», — заявила Тимошенко.

По ее словам, подобные проблемы с нехваткой мест есть и на Мальдивах и в ОАЭ. На этом фоне растет стоимость проживания и авиаперелета.

Рост спроса ожидается на Кубу: недавно там были изменены правила посещения, открыта Гавана и междугороднее сообщение, сняты ограничения на авиасообщение с Россией, добавили в Anex Tour.

В Aviasales сообщили, что больше всего покупок авиабилетов по зарубежным направлениям у самостоятельных путешественников приходится на Турцию (средний чек — 22 тыс. руб. туда-обратно), Грузию (26 тыс. руб.), Венгрию (24 тыс. руб.), Шри-Ланку (50 тыс. руб.), ОАЭ (41 тыс. руб.), Египет (34 тыс. руб.).

По России лидеры — Москва (9 тыс. руб.), Санкт-Петербург (10 тыс. руб.), Сочи (11 тыс. руб.), Калининград (12 тыс. руб.), Минеральные воды (12 тыс. рублей).

Сколько стоит отдых на новогодние праздники-2021

Цены на туры с заездами в новогодний период по всем направлениям в среднем выросли на 25-30% по сравнению с «докризисным» 2019 годом, рассказала Тимошенко из Tez Tour.

Отдых в наиболее популярных странах, по оценке туроператора, обойдется в следующую сумму (на человека при двухместном размещении 7 ночей/8 дней с заездом в диапазоне с 29 декабря 2021 года по 2 января 2021, пиковые даты):

• Болгария (горные лыжи) — от 76 405 рублей (3 звезды, завтраки)

• Египет — от 41 586 рублей (3 звезды, полупансион), все включено (4 звезды) — от 46 850 рублей

• Турция от 37 138 рублей (3 звезды, завтраки), все включено (5 звезд) — от 46 174 рублей

• ОАЭ — от 58 130 рублей (4 звезды без питания), все включено (4 звезды) — от 70 613 рублей

• Мальдивы — от 195 934 рублей (3 звезды, полный пансион)

• Сейшелы — от 135 129 рублей (3 звезды, завтраки)

• Маврикий от 237 652 рублей (4 звезды, полупансион)

• Таиланд — от 114 530 рублей (4 звезды без питания)

В Anex Tour добавили, что разброс цен зависит от даты вылета: как правило, стоимость туров с вылетом 29-31 декабря дороже, чем с вылетом 3-7 января. Также на цены влияет количество оставшихся мест на рейсах.

Примерная стоимость недельного отдыха в новогодний период на двоих:

• Египет — от 119 тыс. рублей (4 звезды, все включено), пятизвездочный от 138 тыс. рублей (все включено), вылет 30 декабря

• Доминикана — от 290 тыс. рублей (4 звезды, все включено) вылет 29 декабря; пятизвездочный от 327 тыс. рублей (все включено), вылет 31 декабря

• ОАЭ — от 112 тыс. рублей (4 звезды, завтраки) вылет 31 декабря; пятизвездочный от 132 тыс. рублей (завтраки), вылет 29 декабря

• Турция — от 100 тыс. рублей (5 звезд, все включено), вылет 29 декабря

• Мексика — от 445 тыс. рублей (5 звезд, все включено), вылет 29 декабря

• Мальдивы — от 518 тыс. рублей (4 звезды, все включено), вылет 31 декабря; с вылетом 25 декабря — от 323 тыс. рублей (4 звезды, все включено), пятизвездочный — от 357 тыс. рублей (5 звезд, завтраки)

Как изменилась активность российских туристов

Туроператоры отмечают, что число бронирований на новогодние праздники значительно выросло по сравнению с «кризисным» 2020-м годом. Так, в Tez Tour сообщили, что объем заявок сейчас в восемь раз превышает показатели прошлого года. Тогда основной пик продаж приходился на конец ноября и декабрь: люди опасались закрытия границ и введения дополнительных ограничений, поэтому бронировали туры накануне вылета.

«В этом году первые заявки на высокие зимние даты начали поступать еще в июне, и к концу сентября в компании зафиксировали существенный рост спроса, который сохраняется и в настоящий момент», — подчеркнула Тимошенко.