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Финляндия продлила ограничения для россиян

Lenta.ru
2 часа назад

Власти Финляндии продлили ограничения для россиян при перемещении через границу до 19 декабря. Об этом сообщает РИА Новости.

Финляндия продлила ограничения для россиян
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Так, в заявлении кабмина республики говорится, что несмотря на увеличение темпов вакцинации, риск превышения возможностей системы здравоохранения по-прежнему остается. «Эпидемия инфекционного заболевания COVID-19 продолжается», — отмечается в сообщении.

В настоящий момент въезд в Финляндию разрешен всем, кто вакцинирован препаратом, одобренным ВОЗ и Европейским медицинским регулятором.

Ранее в октябре в Ассоциации туроператоров России (АТОР) назвали возможные сроки открытия Финляндии для российских туристов. По словам представителей туристического бизнеса, финская граница останется закрытой до конца 2021.

«В Финляндию пустят обладателей ВНЖ, недвижимости, а также привитых иностранными вакцинами. (...) Вряд ли финны захотят так рисковать общественным здоровьем, чтобы принимать туристов из РФ»,

— заявили они.

Новости путешествий,ВОЗ,Ассоциация туроператоров России,
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