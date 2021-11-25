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Еще одна европейская страна планирует открыть границы для привитых россиян

Lenta.ru
1 час назад

Власти Андорры с 3 декабря планируют открыть границы для всех привитых туристов, в том числе из России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на посла княжества в Испании Висенса Матеу Самора.

Европейская страна планирует открыть границы для привитых россиян
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По его словам, на фоне новостей о скором снятии ограничений на въезд в страну путешественники активно начали бронировать места в гостиницах на Новый год. «У нас большие ожидания [в связи с зимним сезоном]. Планируется открыть все горнолыжные курорты 3 декабря, а некоторые даже раньше», — заявил дипломат.

Также Самора отметил, что Андорра признает все вакцины, которые были одобрены «не только Европейским агентством лекарственных средств (EMA)». «По поводу "Спутника V" с нашей стороны проблем нет», — заверил он.

При этом в стране действует ряд ограничительных мер, касающихся заселения в отели и посещения общественных мест — отдыхающие должны предъявлять на входе сертификат о вакцинации, ПЦР-тест или справку о перенесенном заболевании.

Отмечается, что в настоящее время прямое авиасообщение между Россией и Андоррой не восстановлено. Попасть в страну можно только через Испанию или Францию, куда въезд разрешен только туристам, вакцинированным препаратами признанными Европейским агентством лекарственных средств (EMA) и Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).

Ранее в октябре российским путешественникам рассказали о правилах въезда в популярные европейские страны с открытым и неоткрытым шенгеном. Так, если у россиянина есть действующая открытая многократная шенгенская виза, выданная до пандемии, он имеет право въезжать во все страны ЕС, которые принимают граждан РФ с туристическими целями.

Новости путешествий,ВОЗ,ЕС,
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