"Сказали, что умрем": россияне застряли посреди океана на яхте

Семью из Новосибирска не пустили на остров Рождества для пополнения запасов. Россияне находятся на яхте в автономном плавании уже три месяца. Об этом сообщает "Лента.ру".
Как рассказали россияне своей подруге, журналисту и документальному фотографу Юлии Галушиной, они запросили заход на остров с экстренной остановкой несколько дней назад, однако власти отказали им, несмотря на то, что они находятся в океане более 80 дней.
«По морскому законодательству на нее (остановку — прим.ред.) имеет право каждое судно в любой стране мира», — сказала старший помощник капитана Марина Клочкова.
Несмотря на запрет, они встали на якорь, чтобы починить яхту.
«Для пущей убедительности сказали, что умрем без их помощи, а на своих запасах до следующей страны (которая точно так же закрыта) не дойдем. Хозяева после уговоров, было, поинтересовались, сколько воды нам надо и есть ли у нас наличные, исчезли и позже выпроводили нас по рации», — рассказали россияне.
Сейчас им хватает запасов еды и пресной воды. Они хорошо подготовлены к дальним переходам, и спасать их не нужно.
«Мы знали, что скорее всего не удастся пристать ни к какому берегу в ближайшие полгода, но не могли не идти: к весне нам нужно оказаться дома».