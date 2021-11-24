"Сказали, что умрем": россияне застряли посреди океана на яхте

«Для пущей убедительности сказали, что умрем без их помощи, а на своих запасах до следующей страны (которая точно так же закрыта) не дойдем. Хозяева после уговоров, было, поинтересовались, сколько воды нам надо и есть ли у нас наличные, исчезли и позже выпроводили нас по рации», — рассказали россияне.