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Россияне застряли посреди океана на яхте и рассказали о произошедшем

Анна Шутова
1 час назад

Семью из Новосибирска не пустили на остров Рождества для пополнения запасов. Россияне находятся на яхте в автономном плавании уже три месяца. Об этом сообщает "Лента.ру".

"Сказали, что умрем": россияне застряли посреди океана на яхте
Фото: @visual.story_teller@visual.story_teller

Как рассказали россияне своей подруге, журналисту и документальному фотографу Юлии Галушиной, они запросили заход на остров с экстренной остановкой несколько дней назад, однако власти отказали им, несмотря на то, что они находятся в океане более 80 дней.

«По морскому законодательству на нее (остановку — прим.ред.) имеет право каждое судно в любой стране мира», — сказала старший помощник капитана Марина Клочкова.

Несмотря на запрет, они встали на якорь, чтобы починить яхту.

«Для пущей убедительности сказали, что умрем без их помощи, а на своих запасах до следующей страны (которая точно так же закрыта) не дойдем. Хозяева после уговоров, было, поинтересовались, сколько воды нам надо и есть ли у нас наличные, исчезли и позже выпроводили нас по рации», — рассказали россияне.

Сейчас им хватает запасов еды и пресной воды. Они хорошо подготовлены к дальним переходам, и спасать их не нужно.

«Мы знали, что скорее всего не удастся пристать ни к какому берегу в ближайшие полгода, но не могли не идти: к весне нам нужно оказаться дома».

Ранее семья случайно нашла на пляже редчайшую рыбу.

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