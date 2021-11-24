Названы места для отдыха с детьми на Красной Поляне

На сочинском курорте Красная Поляна много активностей для детей всех возрастов. В основном, речь идет о спортивных занятиях. Места, куда можно пойти с ребенком на Красной Поляне, назвала россиянам KP.RU.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Прежде всего, семьям порекомендовали посетить комплекс «Галактика». Туда можно отправиться сразу на целый день. Территория комплекса составляет 50 тысяч квадратных метров, там размещены аквапарк, ледовая арена, интерактивный развивающий клуб для детей, боулинг, рестораны, три кинозала, торговые ряды и открытые трассы.

Кроме того, дети могут научиться кататься на лыжах на курортах «Красная Поляна», «Роза Хутор» и «Газпром» — там открыты горнолыжные школы. Индивидуальные и групповые занятия с детьми от четырех лет проводит инструктор.

Для тех, кто не хочет осваивать лыжи, есть склоны, где можно спуститься на надувных ватрушках. Детей старше 10 лет допускают на зиплайн — трос длиной более километра, натянутый на высоте 2,2 километра.