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Россиянам назвали места для отдыха с детьми на Красной Поляне

Lenta.ru
50 минут назад

На сочинском курорте Красная Поляна много активностей для детей всех возрастов. В основном, речь идет о спортивных занятиях. Места, куда можно пойти с ребенком на Красной Поляне, назвала россиянам KP.RU.

Названы места для отдыха с детьми на Красной Поляне
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Прежде всего, семьям порекомендовали посетить комплекс «Галактика». Туда можно отправиться сразу на целый день. Территория комплекса составляет 50 тысяч квадратных метров, там размещены аквапарк, ледовая арена, интерактивный развивающий клуб для детей, боулинг, рестораны, три кинозала, торговые ряды и открытые трассы.

Кроме того, дети могут научиться кататься на лыжах на курортах «Красная Поляна», «Роза Хутор» и «Газпром» — там открыты горнолыжные школы. Индивидуальные и групповые занятия с детьми от четырех лет проводит инструктор.

Для тех, кто не хочет осваивать лыжи, есть склоны, где можно спуститься на надувных ватрушках. Детей старше 10 лет допускают на зиплайн — трос длиной более километра, натянутый на высоте 2,2 километра.

Ранее сообщалось, что в Северной Осетии появится новый курорт «Мамисон». Первый этап строительства планируется на следующий год, а уже в 2023-2024 году на территории объекта будут функционировать 20 километров трасс и сноупарк, а также две канатные дороги.

Новости путешествий,Газпром,Комсомольская правда,
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