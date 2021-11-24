Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
-3° в 
USD 74.83EUR 84.17
Войти в почту

Близкие погибшего в туалете самолета россиянина не поверили в его суицид

Lenta.ruиещё 1
1 час назад

Близкие погибшего в туалете самолета россиянина не поверили в его суицид
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Близкие россиянина Александра Докшина, который погиб в туалете самолета, летевшего из Египта в Самару, не поверили в его суицид. Об этом сообщает «КП Самара».

Так, приятельница 48-летнего самарца рассказала, что мужчина никогда не был замкнутым, и в его семье всегда все было хорошо. Новость о его самоубийстве собеседница издания назвала фейком и заверила, что ее друг не мог наложить на себя руки.

При этом коллега и крестный отец погибшего уточнил в интервью порталу 63.ru, что у Александра есть любящая жена и две дочери, а недавно также появилась внучка. «И даже мысли нет, что он мог совершить суицид», — отметил он.

Спикер добавил, что причиной несчастного случая могло быть заболевание, связанное с сосудами — он предположил, что его друг отправился в туалет самолета из-за того, что ему стало плохо. «То есть причина могла быть вызвана не умышленным действием, а заболеванием. Мы говорили ему, что лучше не летать при таком состоянии. Но он решил иначе», — заключил он.

23 ноября стало известно, что житель Самары наложил на себя руки в уборной самолета S7. Как сообщили очевидцы, мужчина отправился в туалетную комнату после того, как все пассажиры заняли свои места и пристегнулись. Когда стюардессы открыли дверь в туалет, они обнаружили его тело. Попутчики рассказали, что перед взлетом турист вел себя странно. Уточнялось, что ранее самарец попал в ДТП в Таиланде.

Новости путешествий,АК S7,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители