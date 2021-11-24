Близкие погибшего в туалете самолета россиянина не поверили в его суицид

Близкие россиянина Александра Докшина, который погиб в туалете самолета, летевшего из Египта в Самару, не поверили в его суицид. Об этом сообщает «КП Самара».

Так, приятельница 48-летнего самарца рассказала, что мужчина никогда не был замкнутым, и в его семье всегда все было хорошо. Новость о его самоубийстве собеседница издания назвала фейком и заверила, что ее друг не мог наложить на себя руки.

При этом коллега и крестный отец погибшего уточнил в интервью порталу 63.ru, что у Александра есть любящая жена и две дочери, а недавно также появилась внучка. «И даже мысли нет, что он мог совершить суицид», — отметил он.

Спикер добавил, что причиной несчастного случая могло быть заболевание, связанное с сосудами — он предположил, что его друг отправился в туалет самолета из-за того, что ему стало плохо. «То есть причина могла быть вызвана не умышленным действием, а заболеванием. Мы говорили ему, что лучше не летать при таком состоянии. Но он решил иначе», — заключил он.