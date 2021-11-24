Россияне заинтересовались перелетами в Израиль

Эксперты туристической отрасли отметили резкий рост спроса на авиабилеты в Израиль после сообщений о признании препарата «Спутник V» для въезда туристов. О массовом интересе россиян пишут «Известия».

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Так, стало известно, что интерес россиян к перелетам в ближневосточную республику вырос на 341,5 процента. «Если сравнивать спрос на билеты в Израиль после первых новостей о признании "Спутника V" (с 27 октября по 23 ноября) с поисками месяцем ранее (27 сентября – 26 октября), вылет в декабре, разница впечатляющая: с 27 октября по 23 ноября билеты в Израиль искали на 341,57 процента больше», — уточнили в пресс-службе онлайн-платформы.