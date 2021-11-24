Куда В России дешевле всего лететь в декабре

Перелет из Москвы в Санкт-Петербург оказался самым дешевым направлением для поездки по России в декабре. Об этом свидетельствует исследование сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip, передает «Газета.Ru».

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Авиабилет из столицы в Санкт-Петербург обойдется в среднем от тысячи рублей. На втором месте — Уфа и Калининград, куда можно отправиться за 1,2 тысячи рублей. На 100 рублей дороже будет стоить перелет в Краснодар и Сочи. Добраться до Минеральных Вод можно, заплатив от 1,3 тысячи рублей, а до Владикавказа — от 1,4 тысячи рублей.

Из Санкт-Петербурга самые дешевые авиабилеты можно найти в Москву (от одной тысячи рублей) и Калининград (от 1,6 тысячи рублей). Немного дороже обойдется перелет в Архангельск, Сочи, Махачкалу и Казань: туристам придется заплатить более двух тысяч рублей.

Авиабилет из Краснодара в Москву и Махачкалу можно купить за 650 рублей, в Астрахань — за 800 рублей, а в Симферополь — за 850 рублей.

Жителям Екатеринбурга выгоднее всего приобрести проездные документы в Тюмень (от 750 рублей), Москву, Уфу и Краснодар (от тысячи рублей). Из Казани недорого обойдется перелет в Ростов-на-Дону (от 850 рублей), Уфу и Калининград (от 400 рублей), а также Краснодар и Москву (от тысячи рублей).