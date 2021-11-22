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Названы лучшие горнолыжные курорты Пермского края

Lenta.ru
1 час назад

Россиянам назвали оптимальную стоимость отдыха на лучших горнолыжных курортах Пермского края. Об этом пишет KP.RU.

Названы лучшие горнолыжные курорты Пермского края
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Так, сейчас в регионе работает 21 горнолыжный комплекс, большая часть из которых запланировала открытие на 4-5 декабря. На «Губахе», самом крупном курорте Прикамья, путешественникам будут доступны 18 трасс разного уровня сложности, кафе и рестораны. Разовый подъем на склон стоит 150 рублей, абонемент на целый день — 1,1 тысячи рублей.

На горнолыжном курорте «Такман» расположено 16 трасс, а также отдельный участки для фрирайда. Также посетили смогут покататься на «ватрушках» и снегоходах. Прокат оборудования обойдется в 600 рублей на целый день, ски-пасс — в пределах 550-650 рублей.

Комплекс «Иван-гора» находится на самой высокой точке Пермского края (323 метра). Помимо горнолыжных трасс, здесь есть горка для сноутюбинга и трасса для беговых лыж. За час пользования подъемником необходимо заплатить 250 — 350 рублей.

Ранее в ноябре министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко раскрыл место для создания нового горнолыжного курорта на юге полуострова. Так, кластер планируется строить в районе Ангарского перевала на склонах горы Чатыр-Даг. Горный массив расположен между Симферополем и Алуштой, в 10 километрах от моря.

Новости путешествий,Вадим Волченко,Комсомольская правда,
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