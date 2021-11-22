Названа оптимальная стоимость отдыха на Красной Поляне в декабре

Российским туристам назвали оптимальную стоимость проживания и развлечений на горнолыжном курорте Красная Поляна недалеко от Сочи. Об этом пишет KP.RU.

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В отелях категории четыре и пять звезд забронировать номер на первые числа декабря можно в среднем за 7,5 тысячи рублей. При этом ближе к Новому году цены вырастут до 33 тысяч.

Арендовать трехкомнатную квартиру в пяти километрах от Красной Поляны можно за 15 тысяч рублей, двухкомнатную — за 4,5 тысячи, а стоимость квартиры-студии составляет примерно 2,9 тысячи за ночь.

Кроме того, путешественникам рассказали о ценах на питание и развлечения. Обед в сетевом кафе для одного человека обойдется в среднем в 200 рублей, в ресторане — 700 рублей.

Также туристам порекомендовали прокатиться на горных семиметровых «мегакачелях», расположенных на высоте 2,2 тысячи метров. Стоимость одного сеанса равна 1000 рублей. Еще один вариант активного отдыха — подъем на воздушном шаре. С высоты птичьего полета туристам откроются виды на заснеженные долины рек Мзымта и Лаура, массивы Ачишхо и Чугуш. За катание в корзине вместимостью три человека придется заплатить пять тысяч рублей.