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Россиянам назвали способ отдохнуть на море дешевле 40 тысяч

Даша Краснова
1 час назад

Эксперты туристической отрасли назвали россиянам способ отдохнуть на море 10 дней за 20-40 тысяч рублей в конце ноября. Список самых бюджетных направлений для путешествий представлен на сайте Ассоциации туроператоров России.

Россиянам назвали способ отдохнуть на море дешевле 40 тысяч
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Дешевле всего отпуск в это время года обойдется в Сочи. Десятидневную путевку с перелетом, проживанием и питанием на базе завтраков на двоих можно приобрести за 20,8 тысячи рублей.

На втором месте по доступности стал отдых в Турции. Пакетный тур для двоих путешественников с вылетом в конце ноября обойдется в 37,9 тысячи рублей. В путевку будет входить авиаперелет, десятидневное проживание в отеле категории две звезды и питание по системе «все включено».

Далее идет Египет — поездка туда обойдется в 40,2 тысячи рублей на двоих. Завершают хит-парад недорогие туры в Грецию — перелет и проживание в пятизвездочном отеле будет стоить около 43 тысяч рублей.

Ранее мы рассказывали, стоит ли лететь на Новый год в Стамбул.

Новости путешествий,Ассоциация туроператоров России,
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