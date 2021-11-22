Новый Renault Duster теперь можно взять по подписке. И вот за сколько

«Яндекс.Драйв» расширил список автомобилей, доступных по подписке в Москве: он пополнился моделью Renault Duster второго поколения. Кроссовер в максимальной комплектации можно арендовать на срок от полугода с ежемесячным платежом 37 тысяч рублей. Всего для подписки в «Яндекс.Драйве» предложены шесть моделей помимо Дастера: седаны Audi A3 и A6, Volkswagen Polo, Genesis G70, Mercedes-Benz E-Class и электрический Nissan Leaf.

Минимальный срок подписки — один месяц. На такой период можно взять Audi A6 (от 71 тысячи рублей в месяц), A3 (от 51 тысячи рублей), Genesis G70 (от 62 тысяч рублей), Mercedes-Benz E200 (от 59 тысяч рублей) и Nissan Leaf (ежемесячный платеж — от 68 тысяч рублей, электрокар доступен в белом и черном цветах).

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Что же касается Duster, то он предлагается в максимальной комплектации, с 150-сильным мотором, полным приводом и вариатором. Кроссовер с базовой страховкой обойдется в 37 тысяч рублей в месяц (220 865 тысяч рублей за весь шестимесячный период) — при условии пробега в четыре тысячи километров. Как указывают в самом Яндексе, это подойдет для тех, кто совершает короткие поездки несколько раз в неделю. Всего доступно девять вариантов тарифов в зависимости от пробега: от четырех тысяч до 25 тысяч километров.

Вне зависимости от тарифа в подписку входит плановый техосмотр и шиномонтаж, расширенная каско, ОСАГО и страхование жизни. В случае поломки машины пользователь может вызвать помощь на дороге или техника, который отвезет ее на СТО и вернет обратно.

В Москве и других крупных городах России работают несколько сервисов подписки на новые автомобили — некоторые из них фирменные, как, например, Hyundai Mobility (работает с 2019 года) и Audi Drive, а некоторые запущены сторонними компаниями, как в случае с «Яндекс.Драйв». Аналогичный сервис есть у Сбера — «СберАвтоподписка».