В России выявили 37 120 новых случаев коронавируса

За минувшие сутки в России выявили еще 37 120 новых случаев коронавируса. Таким образом, общее число зараженных с начала пандемии составило 9 294 188. Об этом в субботу, 20 ноября, сообщает оперштаб по борьбе с инфекцией в своем Telegram-канале.

При этом днем ранее было зафиксировано 37 156 пациентов с выявленным COVID-19 в 85 регионах страны.

Уточняется, что 6,5 процента зараженных не было выявлено клинических проявлений болезни.

За последние 24 часа скончались от осложнений 1254 человека. По суточному числу смертей был повторен антирекорд от 19 ноября. За весь период зафиксировано 262 843 летальных исхода с COVID-19.

При этом известно, что полностью выздоровели и были выписаны из больницы 36 172 пациента. По данным оперштаба, с начала пандемии вылечились от инфекции 7 992 426 человек.