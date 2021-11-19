Турпоток на кластер "Предгорье Алтая" вырастет вдвое к 2030 году

БАРНАУЛ, 19 ноября. /ТАСС/. Корпорация "Туризм.РФ" и правительство Алтайского края договорились о сотрудничестве в развитии туркластера "Предгорье Алтая". Турпоток на эту территорию благодаря взаимодействию вырастет вдвое - до 1 млн человек к 2030 году, сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на губернатора Виктора Томенко.

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19 ноября в правительстве России при участии вице-премьера Дмитрия Чернышенко корпорация "Туризм.РФ" заключила соглашение о сотрудничестве с правительством Алтайского края. В регионе благодаря такому соглашению корпорация займется развитием нового туркластера "Предгорье Алтая".

"К 2030 году планируется создать порядка 1 тыс. новых рабочих мест и увеличить ежегодный туристско-экскурсионный поток на данной территории почти в два раза - до 1 млн человек. На данный момент основными направлениями сотрудничества станет разработка мастер-планов развития наиболее востребованных туристских территорий края, создание обеспечивающей инфраструктуры и привлечение инвесторов. Правительством края сформирован портфель из более 10 инвестпроектов на общую сумму порядка 40 млрд рублей частных капиталовложений", - цитирует пресс-служба слова Томенко.