Россияне массово отказались от альтернатив зарубежным турам

Около половины российских туристов, которые купили туры за рубеж до пандемии, отказались от альтернативных направлений и продолжают ждать открытия границ. Об этом заявил вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин на межрегиональном туристическом форуме «Интурмаркет. Открытый Крым», пишет «Интерфакс».

По словам Горина, среди тех, кто все-таки решил перебронировать отдых, российские курорты выбрали 17 процентов путешественников, открытые заграничные направления — 30 процентов.

«50 процентов ожидают открытия стран. Это очень тревожная ситуация, так как деньги зарубежным партнерам туроператоры перевели», — рассказал вице-президент РСТ о массовом отказе россиян от альтернативных вариантов.

Спикер подчеркнул, что по открытым направлениям туроператоры продолжают выполнять обязательства.

«Из общего долга на 44 миллиарда рублей эти обязательства выполнены», — уточнил Горин.