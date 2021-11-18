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Россияне массово отказались от альтернатив зарубежным турам

Lenta.ru
1 час назад

Около половины российских туристов, которые купили туры за рубеж до пандемии, отказались от альтернативных направлений и продолжают ждать открытия границ. Об этом заявил вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин на межрегиональном туристическом форуме «Интурмаркет. Открытый Крым», пишет «Интерфакс».

Россияне массово отказались от альтернатив зарубежным турам
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По словам Горина, среди тех, кто все-таки решил перебронировать отдых, российские курорты выбрали 17 процентов путешественников, открытые заграничные направления — 30 процентов.

«50 процентов ожидают открытия стран. Это очень тревожная ситуация, так как деньги зарубежным партнерам туроператоры перевели», — рассказал вице-президент РСТ о массовом отказе россиян от альтернативных вариантов.

Спикер подчеркнул, что по открытым направлениям туроператоры продолжают выполнять обязательства.

«Из общего долга на 44 миллиарда рублей эти обязательства выполнены», — уточнил Горин.

Ранее в ноябре эксперты туриндустрии оценили привлекательность стран для российских туристов, с которыми оперштаб возобновил авиасообщение. Отмечалось, что решение об открытии некоторых направлений «вызывает вопросы». По мнению специалистов, в Бангладеш слишком низкий уровень медицины и санитарных норм, а Монголия не представляет интереса для туристического рынка.

Новости путешествий,Дмитрий Горин,Российский союз туриндустрии,Интерфакс,
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