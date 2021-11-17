В конце октября полиция турецкой Антальи задержала семерых россиян, обвинив их в поджоге леса в районе Ликийской тропы.
Туристы рассказали, что 23 октября отправились в пеший поход по популярному маршруту вдоль средиземноморского побережья, а затем заметили пожар на одном из участков. Они попытались его потушить и вызвали пожарных, но местные, живущие неподалеку, решили, что это был умышленный поджог, и схватили их. Дело отправили в суд, а россиян — в турецкую тюрьму.
Смотрите видео, чтобы узнать, чем закончилось дело о "поджоге" леса российскими туристами.
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