Туристы рассказали, что 23 октября отправились в пеший поход по популярному маршруту вдоль средиземноморского побережья, а затем заметили пожар на одном из участков. Они попытались его потушить и вызвали пожарных, но местные, живущие неподалеку, решили, что это был умышленный поджог, и схватили их. Дело отправили в суд, а россиян — в турецкую тюрьму.