Коста-Рика или Рим: куда можно улететь из РФ в декабре

Еще два года назад каждый из нас мог в любое время улететь даже в самые отдаленные уголки планеты. Пандемия изменила все, и авиаперелеты перестали быть такими доступными. "Рамблер" разбирался, куда можно будет улететь из России в декабре.
С 1 декабря в силу вступит целый ряд изменений в авиаотрасли. Так, по итогам заседания оперативного штаба, РФ возобновляет авиасообщение с Аргентиной, Бразилией, Коста-Рикой, Бангладеш и Монголией.
Так, дважды в неделю самолеты из Москвы будут лететь в Буэнос-Айрес, Рио-де-Жанейро, Дакку и Сан-Хосе. В Улан-Батор будут отправляться по одному рейсу из Улан-Удэ, Иркутска и Красноярска. Решения оперштаба опубликованы на сайте Правительства РФ
Также увеличится количество рейсов по уже существующим маршрутам. В частности, из Москвы в Рим будут отправляться два рейса в неделю. Также больше рейсов будут летать в города Киргизии, Казахстана, Азербайджана, и Вьетнама.
Кроме того, полностью сняты ограничения на рейсы в Кубу, Мексику и Катар.
При этом авиасообщение открыто с Беларусью, Молдовой, Арменией, Кыргызстаном, Таджикистаном.
Доступны также курорты Египта, Турции и Кипра. Мальдивы все также ждут российских туристов.
Можно попасть и в Европу. В частности, в Грецию, Хорватию, Болгарию, Венгрию, Австрию.