Коста-Рика или Рим: куда можно улететь из РФ в декабре

Еще два года назад каждый из нас мог в любое время улететь даже в самые отдаленные уголки планеты. Пандемия изменила все, и авиаперелеты перестали быть такими доступными. "Рамблер" разбирался, куда можно будет улететь из России в декабре.

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С 1 декабря в силу вступит целый ряд изменений в авиаотрасли. Так, по итогам заседания оперативного штаба, РФ возобновляет авиасообщение с Аргентиной, Бразилией, Коста-Рикой, Бангладеш и Монголией.

Так, дважды в неделю самолеты из Москвы будут лететь в Буэнос-Айрес, Рио-де-Жанейро, Дакку и Сан-Хосе. В Улан-Батор будут отправляться по одному рейсу из Улан-Удэ, Иркутска и Красноярска. Решения оперштаба опубликованы на сайте Правительства РФ

Также увеличится количество рейсов по уже существующим маршрутам. В частности, из Москвы в Рим будут отправляться два рейса в неделю. Также больше рейсов будут летать в города Киргизии, Казахстана, Азербайджана, и Вьетнама.

Кроме того, полностью сняты ограничения на рейсы в Кубу, Мексику и Катар.

Куда еще

При этом авиасообщение открыто с Беларусью, Молдовой, Арменией, Кыргызстаном, Таджикистаном.

Доступны также курорты Египта, Турции и Кипра. Мальдивы все также ждут российских туристов.