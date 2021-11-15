Россиянам предсказали снижение цен на отдых в Турции

По ее словам, это произойдет в связи с низким туристическим сезоном в ноябре-декабре.

«Это будет по ценам примерно так же, как Египет, может быть, даже чуть ниже — 20-25 тысяч рублей на человека на неделю», — уточнила Ломидзе.

При этом наиболее востребованными направлениями для отдыха станут Египет, Объединенные Арабские Эмираты, Мальдивы, Доминиканская Республика, Куба и Мексика. Эксперт также посоветовала бронировать путевки в Египет как можно раньше, так как в период праздников можно столкнуться с дефицитом мест в качественных отелях.