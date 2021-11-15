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Россиянам предсказали снижение цен на отдых в Турции в ближайшее время

Lenta.ru
50 минут назад

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе предсказала снижение стоимости отдыха в Турции в ближайшее время. Об этом она рассказала в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

Россиянам предсказали снижение цен на отдых в Турции
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По ее словам, это произойдет в связи с низким туристическим сезоном в ноябре-декабре.

«Это будет по ценам примерно так же, как Египет, может быть, даже чуть ниже — 20-25 тысяч рублей на человека на неделю», — уточнила Ломидзе.

При этом наиболее востребованными направлениями для отдыха станут Египет, Объединенные Арабские Эмираты, Мальдивы, Доминиканская Республика, Куба и Мексика. Эксперт также посоветовала бронировать путевки в Египет как можно раньше, так как в период праздников можно столкнуться с дефицитом мест в качественных отелях.

Ранее в ноябре аналитики сервиса бронирования жилья Tvil.ru назвали самые популярные города России для поездок в декабре. Первые строчки рейтинга заняли Санкт-Петербург и Олонец. Кроме того, в число наиболее востребованных городов для внутреннего туризма вошли Ялта, Казань и Осташков.

Новости путешествий,Майя Ломидзе,Ассоциация туроператоров России,Радиостанция "Говорит Москва",
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