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Россиянам раскрыли оптимальную стоимость путевок на курорты Египта зимой

Lenta.ru
2 часа назад

Десятидневный пакетный тур зимой на курорты Хургады и Шарм-эш-Шейха обойдется в среднем от 96 тысяч рублей на двоих. Оптимальную стоимость отдыха российским путешественникам раскрыли специалисты Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Раскрыта оптимальная стоимость путевок в Египет зимой
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Средняя цена путевки в Египет с размещением в отеле категории пять звезд с питанием по системе «все включено» и вылетом 23 декабря будет составлять 96 тысяч рублей. Стоимость отдыха на аналогичных условиях с заездом 6 января обойдется двоим туристам минимум в 106,7 тысячи рублей.

Туры с заселением 25 декабря будут стоить дороже — от 150 тысяч рублей на двоих за десять ночей. Более бюджетный вариант, который предлагают туроператоры, — изменить даты путешествия и улететь в ноябре. В таком случае можно найти десятидневные путевки от 60 до 92 тысяч рублей на двоих.

Ранее в ноябре сообщалось о резком снижении цен на отдых в Египте — стоимость путевок упала в несколько раз. По словам исполнительного директора АТОР Майи Ломидзе, на некоторые даты туры в республику сейчас стоят на 50 процентов дешевле, чем в сентябре текущего года.

Новости путешествий,Ассоциация туроператоров России,
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