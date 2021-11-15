Россиянам рассказали об этнических путешествиях на Байкал

Приехав на Байкал, можно не только посетить природные достопримечательности, но и отправиться на экскурсию к местным народам, попробовать традиционную кухню и увидеть настоящий буддийский храм. О том, в какие этнические путешествия можно отправиться на Байкале, рассказала KP.RU.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Так, под открытым небом раскинулся этнокомплекс «Степной кочевник». Там можно отправиться на экскурсию в настоящую юрту, пострелять из лука, научиться готовить традиционные буузы, покататься верхом на лошади и сходить в баню. Музей рассказывает о различных народах Байкала, их в регионе насчитывается 110. У каждого — свои история, культура и обычаи.

Кроме того, на Байкале расположен Иволгинский дацан, куда приезжают буддисты со всего мира. В храме находится нетленное тело Хамбо-ламы Итегэлова. При дацане также работает буддийский университет, открыты выставка и художественная мастерская. Приехать сюда можно только на день — экскурсии с ночевкой доступны дишь паломникам.

Есть возле Байкала и магические места — например, Баргузинская долина. Здесь расположен лик богини Янжимы, изображенный на валуне. В Бурятии она является одной из самых почитаемых, покровительницей детей, материнства и студентов. За помощью к ней обращаются люди творческих профессий, а также бездетные женщины.