В российском регионе запустили «Хогвартс-экспресс»

В Башкирии запустили «Хогвартс-экспресс», поезд курсирует между Стерлитамаком и Белым озером. Об этом рассказал «Подъему» организатор рейса Анатолий Самков.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

По его словам, в поезде можно встретить Волан-де-Морта, Хагрида и даже Добби. Почти все билеты на рейс раскуплены, особой популярностью он пользуется у взрослых.

«Мы арендуем два вагона на 128 мест. Внутри поезда организована программа, четыре пары персонажей из вселенной Гарри Поттера сменяют друг друга. По дороге можно также наблюдать за красотами, мы проезжаем Шиханы. Мы едем до станции Белое озеро и обратно в Стерлитамак. Рейсы каждое воскресенье в ноябре: прошел 14-го и еще будет 21-го и 28-го, но мест практически уже нет»,

— рассказал предприниматель.

По его словам, в поезд пускают детей от 4 лет, потому что младших могут напугать персонажи. «Потому что у нас есть Волан-де-Морт, Хагрид с большой бородой, он реально огромный и ходит на ботинках со специальной платформой, дети могут испугаться, поэтому родители, у кого дети помладше, сами поехали без них», — объяснил Самков.