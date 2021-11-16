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Россияне раскрыли планы путешествий на Новый год

Lenta.ruиещё 2
1 час назад

Около половины россиян не планируют никуда ехать на Новый год. Об этом стало известно из результатов опроса на сайте сервиса поездок и путешествий «Туту.ру», пишет РИА Новости.

Россияне раскрыли планы путешествий на Новый год
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Так, 50 процентов опрошенных рассказали, что откажутся от путешествий на новогодние праздники. Еще 16 процентов точно отправятся в поездку — отмечалось, что они уже купили билеты или забронировали отели. Около 15 процентов респондентов затрудняются раскрыть свои планы, так как еще не определились с датами и бюджетом отпуска, однако все же намерены провести Новый год вне дома.

Сообщалось, что год назад о планах никуда не ехать на Новый год рассказали 54 процента участников аналогичного опроса. Как объяснили специалисты, количество сомневающихся в планах на январские праздники увеличилось.

Ранее в ноябре туроператоры назвали россиянам оптимальную стоимость отдыха на новогодних праздниках в четырехзвездочных и пятизвездочных отелях Дубая. Так, купить тур в среднем ценовом сегменте в гостиницу категории «четыре звезды» Aloft Palm Jumeirah Hotel можно за 264 тысячи рублей на двоих.

Новости путешествий,РИА Новости,
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