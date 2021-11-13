Руководитель комитета Госдумы о введении QR-кодов: «Это разрешающий законопроект»

«Мы будем детально рассматривать внесенные законопроекты, при необходимости – исправлять и улучшать. Однако сейчас в нашей стране очень сложная эпидемиологическая обстановка – почти 40 000 заболевших за сутки, сегодня вновь побит антирекорд по смертности. В этих условиях мы должны защищать наших граждан, сомнений быть не может. Как мы можем сохранить жизнь и здоровье? Самый простой и эффективный путь борьбы с пандемией – вакцинация и разрыв цепочек заражения. QR-код маски не побуждает носить, а цепочки разрывает наряду с масками и дистанцированием. В соцсетях поднимается шум, что это законопроект, запрещающий антиваксерам путешествовать и посещать увеселительные заведения. Однако я бы его так не рассматривал. Я бы его сейчас наоборот рассматривал как разрешающий. В той эпидемиологической ситуации, в которой мы находимся, у нас два выхода – либо опять все закрыть, либо сделать путешествия и посещение мест общего пользования максимально безопасными. Второго мы можем добиться с помощью введения QR-кодов. Многие говорят также, что нет смысла вводить QR-коды на международном и междугороднем транспорте и не вводить их внутри региона, поскольку и там и там люди ездят плотно. Но на самом деле в этом есть смысл. С точки зрения введения QR-кодов на международном направлении мы не хотим, чтобы к нам привозили смертоносные штаммы. Что касается междугородних перевозок, то смысл и здесь тоже есть. В каждом регионе своя эпидемиологическая обстановка, где-то большое количество заболевших, где-то их меньше, где-то рост, где-то снижение, поэтому некоторые страны, если вы помните, вначале просто пошли по пути закрытия границ одного района от другого. Чтобы этого опять же не делать, должно быть разрешение для тех, кто может безопасно перемещаться». Фото: ФедералПресс / Полина Зиновьева